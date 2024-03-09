Вяльбе подтвердила возбуждение уголовного дела из-за массового завала лыжниц

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила факт возбуждения уголовного дела после массового завала лыжниц во время масс-старта на 10 км у девушек на Спартакиаде учащихся, из-за которого несколько спортсменок получили повреждения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Знаю, что возбуждено уголовное дело. С одной стороны, приятно, что так следят за лыжными гонками, но, с другой стороны, немного мне странно. Мы готовы ответить на все вопросы», — сказала Вяльбе.

Соревнования проходили в селе Эстосадок (Краснодарский край).

До этого Вяльбе рассказала, что после массового завала на Спартакиаде в больнице остается одна лыжница. Всего изначально было госпитализировано 17 спортсменок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее прокуратура начала проверку по факту массового завала лыжниц.