В WADA не будут собирать комиссию для проверки россиян перед Олимпиадой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет создавать специальную комиссию для проверки россиян перед Играми в Париже, передает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

«На этот раз необходимость в такой группе отпала из-за работы, проводимой экспертной группой по подготовке к Играм», — сказали в WADA.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее Елена Вяльбе призвала плюнуть на участие в Олимпиаде.