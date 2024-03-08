«Переломы рук, ног и ребер»: родители попавших под завал в Сочи лыжниц рассказали об их состоянии

Лыжницы, попавшие под завал во время заезда на Спартакиаде в Сочи, находятся в больнице с переломами рук, ног и ребер. Бабушка одной из участниц соревнований рассказала «Газете.Ru», что ее внучке проткнули колено лыжной палкой. По ее словам, завал произошел из-за погодных условий.

«Со слов внучки была очень плохая видимость, очень сильный туман, на спуске очень большая скорость. Кто-то из девочек не удержался, упал, остальные не смогли вовремя среагировать, вот и получился завал. Очень много пострадало девочек: кто-то головой ударился, кому-то по руке лыжей проехали. Есть переломы рук, ног, ребер. У моей внучки, палкой колено проткнули и ушиб плеча очень сильный. Пока никто с нами не связывался из организаторов», — рассказала Ирина.

Мама другой участницы соревнований Мария сообщила «Газете.Ru», что ее дочь получила ушибы. Все дети находятся в шоке после произошедшего.

«Дочка после финиша мне позвонила. Сказала, что с ней все хорошо. Она попала в завал, упала. У нее только ушибы. Сейчас дети все в шоке. Отходят. Где произошел завал, дочка не говорила», — сказала женщина.

Тренер лыжниц из Санкт-Петербурга Евгения Папушина отказалась от комментариев, однако отметила, что организаторы соревнований не виноваты в случившемся.

«Я нахожусь в Сочи. Комментировать ничего не буду, так как нечего комментировать. Погода была нормальная в момент старта. Вины организаторов в падениях нет», — считает она.

В пятницу, 8 марта, на Спартакиаде в Сочи из-за сильнейшей метели произошел массовый завал лыжниц. Девять спортсменок увезли на скорой, 15 лыжниц сошли с дистанции.

Ранее лыжница показала забинтованную голову и синяки на лице после завала на Спартакиаде.