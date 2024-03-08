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Месси едва не получил серьезную травму

Месси чуть не получил серьезную травму в матче за «Интер Майами»

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси едва не получил серьезное повреждение в первом матче в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом».

На 77-й минуте Месси неудачно подставил ногу после паса игрока «Нэшвилла» Лукаса Макнотона. Аргентинец получил удар прямой ногой в голень и несколько минут лежал на поле.

Месси сумел продолжить игру. Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции MLS, записав в свой актив семь очков.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».

Ранее Роналду посоветовали заткнуться из-за Месси.

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