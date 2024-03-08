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Российский игрок «Вашингтона» рассказал о реакции Овечкина на дебютный гол в НХЛ

Игрок «Вашингтона» Мирошниченко: было приятно от реакции Овечкина на гол

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Geoff Burke/Reuters

20-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко, говоря о своей дебютной шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), высказался о бурной реакции капитана «столичных» Александра Овечкина на свой гол. Его слова приводит пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети X.

«Я был в шоке, наверное, первые секунды. Наконец-то это свершилось, долго к этому шел, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол. Реакция Овечкина? В принципе, ожидаемо было, что лавка и дядь Саша так отреагируют. Было очень приятно, конечно», — заявил Мирошниченко.

Хоккеист отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:0).

Мирошниченко был вызван из фарм-клуба «Херши Беарс» 26 февраля. При этом до игры с «Пингвинз» нападающий находился в запасе. Всего в активе форварда пять матчей в НХЛ.

1 мая 2023 года Мирошниченко официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Он заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ, и присоединился к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

Ранее Александр Овечкин эмоционально поздравил Мирошниченко с дебютным голом в НХЛ.

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