Промеса попытались оправдать за участие в наркотрафике

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков признался, что не верит в прямое участие нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса в наркотрафике. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У него есть дядя — то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Затем они пару раз созванивались, дядя просил Промеса привезти атрибутику — маечки, шарфики… Вся история», — заявил Мележиков.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.

Ранее в Нидерландах заявили, что Промес позорит российский и голландский футбол.