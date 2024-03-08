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Стало известно, почему потерявший сознание экс-игрок «Краснодара» попал в реанимацию

Экс-игроку «Краснодара» Олссону диагностировали редкий воспалительный процесс

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Воспитанник лондонского «Арсенала» Кристоффер Олссон, который играл за российский клуб «Краснодар», подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности состояния футболиста раскрыл на официальном сайте датский клуб «Мидтьюлланн», за который Олссон выступает с 2022 года.

«Врачи установили, что Кристоффер страдает от множественных небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате крайне редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга», — указано в заявлении.

Также клуб сообщил, что врачи считают состояние футболиста стабильным и даже наблюдают прогресс в его восстановлении.

Олссон был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга, о чем также сообщил клуб, 20 февраля. Он потерял сознание у себя дома.

Олссон с 2019 по 2021 год провел за «Краснодар» 59 матчей, в которых отличился четырьмя голами. Сумма трансфера составила €4,9 млн. Он дебютировал за российскую команду 14 февраля 2019 года в поединке Лиги Европы против немецкого «Байера 04». 15 сентября 2019 года в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» отметился первым голом за клуб (4:2). По итогам сезона 2019/20 «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

Ранее вратарь «ПСЖ», перенесший кому, полностью вылечился от аневризмы головного мозга.

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