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Три российских хоккеиста «Вашингтона» помогли разгромить «Питтсбург»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург» в НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась победой «столичных» со счетом 6:0.

Голами отметились Том Уилсон, Александр Овечкин, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер, Иван Мирошниченко и Сонни Милано.

Овечкин также сделал результативную передачу и продлил свою результативную серию до четырех матчей, в которых суммарно набрал пять очков (два гола и три ассиста). Всего в текущем сезоне 38-летний россиянин провел 58 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 29 передачами.

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев записал на свой счет одну голевую передачу. Его соотечественник и одноклубник Иван Мирошниченко забросил свою дебютную шайбу в лиге.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности -3.

«Вашингтон» набрал 67 очков в 61 матче и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» с 64 баллами после 61 игры опустились на седьмую строчку.

Ранее Овечкин вошел в топ-15 бомбардиров в истории НХЛ.

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