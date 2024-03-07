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Команда российского игрока упустила победу над «Байером» в ЛЕ, ведя 2:0

«Карабах» с Луневым сыграл вничью с «Байером» в ЛЕ, ведя 2:0 после первого тайма

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Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Азербайджанский «Карабах» принимал на своем поле немецкий «Байер» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Хозяева открыли счет на 26-й минуте встречи. Жуниньо ворвался в штрафную и покатил под удар Яссину Бензии, который поразил ворота Коваржа. В добавленное к первому тайму время бразилец отличился сам.

В середине второго тайма Флориан Вирц сумел отыграть один мяч. Уже в добавленное время Патрик Шик установил окончательный счет.

Стоит отметить, что полный матч за «Карабах» провел голкипер сборной России Андрей Лунев.

Ответная встреча пройдет в Леверкузене 14 марта.

22 февраля «Карабах» обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух встреч одолев «Брагу» из Португалии.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании Лунева. До этого россиянин выступал в Германии за «Байер». Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала.

Ранее иностранный игрок клуба РПЛ заявил, что в Европе меняется отношение к России.

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