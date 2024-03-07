После разгрома «Торпедо» СКА отделяет одна победа от выхода 1/4 Кубка Гагарина

В матче 1/8 финала Кубка Гагарина петербургский СКА в гостях разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.

К девятой минуте подопечные Романа Ротенберга вели уже с приличным преимуществом в три шайбы. Отличились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк и Захар Бардаков. Стоит отметить, что вторая и третья шайбы были заброшены в течении 17 секунд. Еще до перерыва Арсений Варлаков смог отыграть одну шайбу.

За две минуты до окончания встречи Марат Хайруллин поразил пустые ворота «Торпедо» и установил окончательный счет.

После этой игры счет в серии стал 3:1 в пользу петербуржцев. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Предыдущий матч команда Ротенберга выиграла со счетом 2:5 (с таким же счетом завершилась первая встреча команд в этом плей-офф).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее «Авангард» сенсационно не смог выиграть четвертый матч в серии плей-офф с «Ладой».