Хоккеист сборной Чехии назвал Овечкина своим другом

Хоккеист сборной Чехии и казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лед» рассказал о взаимоотношениях с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Конечно, это персона, его аура никуда не девается, но, если ты этого человека узнаешь поближе, понимаешь, что это абсолютно обычный человек, такой же, как и ты, просто чуть-чуть получше играет в хоккей. И он такой и есть, очень гостеприимный. Я очень рад, что могу его назвать другом. Всегда очень интересно с ним провести время и пообщаться. И, конечно, всегда это необычно», — сказал Яшкин.

Яшкин играл за «Кэпиталз» с 2018 по 2019 год. Также он выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Аризону». С 2023 года Яшкин защищает цвета «Ак Барса».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

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