Иностранный игрок клуба РПЛ заявил, что в Европе меняется отношение к России

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о переживаниях мамы из-за его игры в России. Его слова передает «Чемпионат».

«Отношение к России в Европе меняется. Люди там не смотрят на Россию так, как последние два года. Трансферы из Европы снова стали возможны. Да даже на примере моей семьи — когда мне около года назад нужно было вернуться в Россию, моя мама была сильно против, не хотела меня отпускать. Сейчас уже все хорошо, она приезжала в Калининград. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все было как раньше», — сказал Бистрович.

Бистрович играет в России с 2018 года. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года. С текущего сезона он на правах аренды выступает за калининградцев. В сезоне-2021/22 хорват провел шесть матчей в чемпионате России, еще 18 — в турецкой Суперлиге за «Фатих Карагюмрюк». До этого он также на условиях аренды выступал за «Касымпашу». Во первой половине сезона-2022/2023 он играл за итальянский «Лечче», во второй — за «Фортуну» в чемпионате Нидерландов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хорват провел 12 матчей, отметившись одним забитым мячом в ворота «Ростова».

Ранее сообщалось, что российский игрок «Зенита» попросил агентов найти ему клуб в Европе.