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Майк Тайсон подерется с соперником, который младше его на 30 лет

Майк Тайсон проведет боксерский поединок с блогером Джейком Полом

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PPE/Global Look Press

Легендарный боксер Майк Тайсон проведет боксерский поединок против американского блогера Джейка Пола. Об этом Пол сообщил в своих социальных сетях. Тайсон в своих соцсетях заявил, что контракт на бой уже подписан.

Поединок пройдет по правилам бокса и состоится 20 июля 2024 года.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Российский боец Федор Емельяненко ранее заявил, что хотел бы провести бой против Майка Тайсона по правилам бокса. Ожидается, что поединок может пройти в Саудовской Аравии, хотя изначально он планировался в России.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.

Ранее сообщалось, что бой Исмаилова перенесен из-за травмы бойца.

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