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Российский хоккеист уступил первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ

Хоккеист «Тампы» Кучеров уступил первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ

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Nick Turchiaro/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров уступил первое место в списке бомбардиров лиги сезона-2023/24.

По этому показателю его обогнал игрок «Колорадо» Натан Маккинон, который отметился результативной передачей в матче против «Детройта». Теперь на счету Маккинона 106 (39+67) очков. В активе Кучерова 105 (38+67) баллов.

26 февраля Кучеров повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, который единолично принадлежал игроку «Вашингтона» Александру Овечкину. На счету Овечкина и Кучерова по четыре сезона с этим показателем.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает седьмое место, набрав 72 очка. На первом месте идет «Флорида», имея в активе 90 баллов, на втором месте идет «Бостон», набрав 87 очков. Замыкает тройку сильнейших «Рейнджерс». Команда Артемия Панарина набрала 84 очка.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Калгари».

Ранее пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Баффало».

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