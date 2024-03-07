Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Реала» Анчелотти о возможном тюремном заключении: убежден, что я невиновен

Наставник «Реала» заявил о невиновности по налоговому преступлению

close
100%
GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что испанская прокуратура просит 4 года и 9 месяцев тюрьмы для специалиста за сокрытие €1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год, передает Marca.

«Штраф я уже оплатил, деньги уже в прокуратуре. Я убежден, что я невиновен, что я был нерезидентом в 2015 году. Посмотрим, что решит судья», — сказал Анчелотти.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпциг».

В составе испанской команды точным ударом отметился Винисиус Жуниор. За «Лейпциг» мяч забил Вилли Орбан.

По сумме двух матчей в следующий раунд вышел «Реал». Первый матч между командами, который прошел в Германии, завершился победой «сливочных» со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. В следующем матче «сливочные» сыграют с «Сельтой». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

Ранее матч «Реал» — «Валенсия» завершился судейским скандалом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами