Вяльбе в шутку предложила вручать золото Олимпиады посмертно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала то, что допинг-пробы спортсменов хранятся на протяжении десяти лет, передает РИА Новости.

«Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка)», — сказала Вяльбе.

В начале февраля доктор Арон Д'Суза рассказал о создании альтернативных Игр, на которых официально будет разрешено принимать допинг. Спонсировать этот проект будет миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль. Турнир планируется проводить раз в год.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

Ранее в Канаде заявили, что российские фигуристы не заслужили медаль Игр-2022.