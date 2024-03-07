Фигуристка Косторная рассказала о своем самочувствии после операции на плече

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что восстановление после операции на плече идет по плану, передает ТАСС.

«Восстановление идет нормально, по плану. Разрешили ходить без ортеза, поэтому я вышла на лед. Все остальное идет четко по срокам, мы не форсируем», — сказала Косторная.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

13 августа Куница и Косторная поженились. В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Косторная вернулась на лед после операции на плече.