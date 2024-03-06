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«Мы отражение друг друга»: российский боец UFC о сходствах американцев и русских

Боец UFC Борщев заявил, что американцы не сильно отличаются от русских

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UFC Russia

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев сравнил жителей России и США. Его слова передает Sport24.

«Я не думаю, что американцы реально сильно от нас отличаются. Чисто культурно есть это. А по факту, если поглубже с человеком пообщаться — точно та же самая хрень получается. Те же самые мытарства. Мы реально как отражение друг друга. Это не видится сразу, с лету. Это сложно заметить. Но когда поживешь здесь… Я прямо это вижу. Учитывая, что я в той же среде тусуюсь. В России со спортсменами, здесь со спортсменами», — сказал Борщев.

Борщев с октября 2021 года является бойцом промоушена UFC. Россиянин является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Он вместе с семьей с 2017 года живет в Сакраменто (штат Калифорния, США). Вместе с супругой Марией он воспитывает двоих детей: сына Борислава и дочь Майю.

Борщев в смешанных единоборствах провел 11 поединков, в семи из которых одержал победу. 32-летний боец выступает в легком весе.

11 мая Вячеслав Борщев проведет бой против американца Чейза Хупера на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

Ранее российский боец UFC призвал американца Стрикленда не шутить про СВО.

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