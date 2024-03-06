«Может, им новый сорт малины завезут»: экс-хоккеист Бахмутов об игре «Торпедо» со СКА

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Бахмутов оценил противостояние петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» в серии плей-офф Кубка Гагарина. Его слова передает Legalbet.

»Ротенберг ни одного матча не отдаст. Почему Ларионов уверен, что они выиграют следующий матч у СКА? Может, им новый сорт малины завезут. Не знаю, что его побудило так сказать. Я не вижу, за счет чего они могут победить. Сейчас уже чего трепыхаться.

Я думаю, у «Торпедо» нет шансов. Они могли ехать в Нижний Новгород, ведя в серии 2-0, но в итоге приехали домой с 1-1. Мне кажется, тут произошел психологический надлом», — сказал Бахмутов.

После одного из матчей тренер СКА Роман Ротенберг посетовал, что игроки «Торпедо» быстрее двигались из-за употребления специальной малины.

После трех матчей между СКА и «Торпедо» счет в серии 2:1 в пользу петербуржцев. Следующий матч команды проведут в Нижнем Новгороде 7 марта. В предыдущей встрече команда Игоря Ларионова уступила со счетом 2:5.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее шансы «Ак Барса» на выход в четвертьфинал Кубка Гагарина назвали минимальными.