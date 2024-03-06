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Экс-тренер сборной России считает, что у «Вашингтона» есть причины для отказа от Кузнецова

Крикунов: не знаю, нужен ли Кузнецов СКА, потому что у них народа уже хватает

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Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном возвращении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Не знаю, какое теперь будущее у Кузнецова. Наверное, сейчас у него открыта дорога в Россию, но я не знаю их правила по контрактам.

В России Кузнецов бы пригодился любой команде, но будет зависеть от его поведения. Если его выставили на драфт отказов, то это не просто так, причины есть. Не знаю, нужен ли он СКА, потому что у них народа уже хватает. Но это хороший игрок, поэтому не помешает ни одной команде», — сказал Крикунов.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

«Вашингтон» выставил на драфт отказов российского хоккеиста. После того как его не взял ни один из клубов НХЛ, «столичные» направили Кузнецова в фарм‑клуб.

Кузнецов в текущем сезоне провел в НХЛ 43 матча, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее тренер фарм-клуба «Вашингтона» рассказал о разговоре с Кузнецовым.

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