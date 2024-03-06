Стало известно, что спасет Промеса от выдачи Интерполу

Юрист Дмитрий Романенко считает, что только выдача российского гражданства голландскому футболисту «Спартака» Квинси Промесу спасет его от выдачи Интерполу. Его слова передает «Матч ТВ».

«После того, как Интерпол получит запрос, они поменяют его уведомление и обратятся в Россию с просьбой выдать Промеса. Отношения у нас с Интерполом не изменились, сотрудничество продолжается. Промеса в данном случае спасет только российское гражданство, потому что мы своих граждан не выдаем даже Интерполу. А пока у него этого гражданства нет, он так и будет находиться в подвешенном состоянии, даже на территории России», — сказал Романенко.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. Он несколько дней пробыл в Дубае, но скоро вернется в Россию. 5 марта девушка футболиста выложила совместное видео из ночного клуба несмотря на то, что Промес находится под домашним арестом.

Ранее Промеса назвали очень наглым.