Недопуск Валиевой на Кубок Первого канала назвали «очень обидным»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, насколько на Кубке Первого канала не хватало Камилы Валиевой, которая раньше всегда принимала участие в турнире либо как фигуристка, либо как капитан команды.

По причине дисквалификации Валиевой теперь запрещено принимать участие во всех мероприятиях, в организации которых участвует Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Конечно, очень обидно, что Камилы не было на этом турнире. Она действительно всегда была и остается украшением любого мероприятия, связанного с фигурным катанием и спортом в целом, — сказал Энберт. — Но что сказать? Что есть, то есть. Ждем Камилу в новых ипостасях, ждем проявления ее творчества и красоты там, где это возможно. Я всегда рад ее видеть в любом образе и на любом турнире — и не только».

На Кубке Первого канала — 2024 победу одержала синяя команда Анны Щербаковой, которая впервые исполняла роль капитана на взрослом КПК.

Таким образом, была прервана доминация Алины Загитовой, которая побеждала со своими командами три раза подряд.

Ранее стало известно, что Валиева в нарушение приказа Минспорта до сих пор числится в сборной России.