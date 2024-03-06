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Фигуристов из танцев на льду призвали допустить на чемпионат России по прыжкам

Энберт: танцы на льду сложно включить в прыжковый турнир, но что-то придумают

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил решение организаторов Кубка Первого канала включить дуэты из танцев на льду в число полноценных участников, которые приносят баллы командам, а также участвуют в дополнительных конкурсах.

В прошлом году пары из танцев на льду выступали на Кубке вне конкурса.

«Это решение было правильным. Танцевальные дуэты — это очень красивая часть нашего вида спорта, и, конечно, приятно, что они выступают», — сказал Энберт.

Также серебряный призер Олимпийских игр призвал допустить танцевальные дуэты до чемпионата России по прыжкам. Сложность заключается в том, что в танцах не исполняются прыжки. Таким образом, для танцоров нужно будет придумать дополнительные конкурсы.

«Остался вопрос — в прыжковый турнир сложно интегрировать танцы на льду. Но я думаю, что что-то придумают — какие-то состязания для них. Ну а в командном турнире куда же без танцев на льду?» — сказал Энберт.

На Кубке Первого канала — 2024 победу одержала синяя команда Анны Щербаковой, которая впервые исполняла роль капитана на взрослом КПК.

Таким образом, была прервана доминация Алины Загитовой, которая побеждала со своими командами три раза подряд.

Ранее Тутберидзе получила грамоту от Собянина.

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