Фигуристов из танцев на льду призвали допустить на чемпионат России по прыжкам

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил решение организаторов Кубка Первого канала включить дуэты из танцев на льду в число полноценных участников, которые приносят баллы командам, а также участвуют в дополнительных конкурсах.

В прошлом году пары из танцев на льду выступали на Кубке вне конкурса.

«Это решение было правильным. Танцевальные дуэты — это очень красивая часть нашего вида спорта, и, конечно, приятно, что они выступают», — сказал Энберт.

Также серебряный призер Олимпийских игр призвал допустить танцевальные дуэты до чемпионата России по прыжкам. Сложность заключается в том, что в танцах не исполняются прыжки. Таким образом, для танцоров нужно будет придумать дополнительные конкурсы.

«Остался вопрос — в прыжковый турнир сложно интегрировать танцы на льду. Но я думаю, что что-то придумают — какие-то состязания для них. Ну а в командном турнире куда же без танцев на льду?» — сказал Энберт.

На Кубке Первого канала — 2024 победу одержала синяя команда Анны Щербаковой, которая впервые исполняла роль капитана на взрослом КПК.

Таким образом, была прервана доминация Алины Загитовой, которая побеждала со своими командами три раза подряд.

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