Непобежденный российский боксер встретился с Криштиану Роналду

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с непобежденным российским боксером Магомедом Курбановым, который будет драться за чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с Исраилом Мадримовым.

По словам российского боксера, 39-летний футболист во время личного общения интересовался весогонкой.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку. Он пожелал мне удачи в предстоящем бою», — приводит слова Мадримова «Уральский меридиан».

Поединок между Курбановым и Мадримовым состоится 8 марта 2024 года в рамках боксерского вечера в Саудовской Аравии. В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Энтони Джошуа и экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира Фрэнсис Нганну.

На счету Курбанова 25 профессиональных боев, все из которых россиянин выиграл. В последнем на данный момент поединке Магомед одержал победу единогласным решением судей над представителем США Рафаэлем Игбокве, бой состоялся в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что боец ММА Магомед Исмаилов перенесет операцию на колене.