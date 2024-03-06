Компания «СберСтрахование жизни» провела турнир по сквошу в Москве

Компания «СберСтрахование жизни» провела турнир по сквошу с участием титулованного международного игрока Мостафы Асала и российских спортсменов. В связи с тем, этот год объявлен в стране Годом семьи, компания решила пригласила на соревнования не только сквошистов, но и их родных. На время турнира участники были бесплатно застрахованы, сообщили в пресс-службе компании.

В «СберСтраховании жизни» отметили, что организовали турнир для того, чтобы привлечь внимание к важности занятий спортом и, как следствие, сохранения здоровья.

Участие в чемпионате приняли 100 игроков — сотрудники Сбера и его дочерних компаний, клиенты, партнеры, а также профессиональные спортсмены.

Также в рамках турнира был организован бесплатный мастер-класс по сквошу для детей.

«Наша компания называется «СберСтрахование жизни», и слово ″жизнь″ здесь ключевое. С чем ассоциируется жизнь? В том числе с движением, со спортом. Сквош — не только мое личное хобби, но и вид спорта, который нуждается в развитии на территории России», — сказал вице-президент Сбербанка, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.

Он напомнил, что в прошлом году компания провела пилотный турнир для сотрудников Сбера.

«По отзывам мы видим, что людям понравилось, к этому есть интерес. Даже те, кто в прошлом году соревновались впервые, увлеклись и продолжают играть», — отметил вице-президент Сбера.

Кобзарь подчеркнул, что в этом году в компании решила провели более масштабное мероприятие, вовлекли клиентов и титулованных спортсменов, которые провели показательные матчи.

«Мы испытали прекрасные эмоции, разделили их с нашими клиентами. И эти эмоции останутся с нами навсегда», — заключил генеральный директор «СберСтрахования жизни».

Сквош — спортивная игра, в которую играют двое — специальными ракетками и маленьким резиновым мячиком, ударяя его об стену. Игра проходит на специальном корте. Этот вид спорта развивает выносливость, реакцию и тактическое мышление.

В «СберСтраховании жизни» заявили, что планируют проводить турнир по сквошу ежегодно.