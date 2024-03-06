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«Реал Сосьедад» Захаряна проиграл «ПСЖ» и вылетел из Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» Захаряна на своем поле уступил «ПСЖ» и вылетел из Лиги чемпионов

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Испанский «Реал Сосьедад» проиграл на своем поле французскому «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе. Француз отличился на 15-й и 56-й минутах. За «Реал Сосьедад» мяч забил Микель Мерино. В первом матче, который прошел в столице Франции, «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:0.

Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч из-за травмы. 23 февраля Захарян в матче чемпионата Испании неудачно столкнулся с соперником, из-за чего получил повреждение правой руки. Сразу после матча он не мог одеться самостоятельно, однако позднее выяснилось, что травма не была серьезной, игрок быстро восстановился.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Россиянин не провел ни одного полного матча.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в финале 2023 года обыграл итальянский «Интер» со счетом 1:0.

Ранее Захаряна обвинили в отсутствии мозгов для игры в Европе.

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