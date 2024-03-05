Хабиб рассмешил публику, серьезно ответив на вопрос ребенка

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос ребенка, кого бы он взял с собой на необитаемый остров. Слова спортсмена приводит MMA Junkie.

«Пару недель назад я думал: почему Аллах создал Адама и не дал ему маму, отца, сестру или дочь? Почему он дал ему жену? Это большой вопрос — почему он дал Адаму жену? Когда я буду один на острове, зачем мне там друг или партнер по команде? (смех в зале. — «Газета.Ru») Надо объяснить это детям. Нам нужно увеличивать население. И это не смешно, на самом деле. Я абсолютно серьезен», — сказал спортсмен.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Хабиб назвал лучшего футболиста в новейшей российской истории.