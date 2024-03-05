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Мозалева и Игнатова не стали называть большой потерей для Кубка Первого канала

Энберт не стал называть отсутствие Мозалева и Игнатова потерей для Кубка

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РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, насколько серьезной потерей в спортивном и медийном плане стало отсутствие на Кубке Первого канала одиночников Макара Игнатова и Андрея Мозалева, которые до этого всегда принимали участие в турнире.

«Мне кажется, сейчас внутри России конкуренция очень сильная: много интересных одиночников, спортивных и танцевальных пар… Поэтому мне сложно сказать, насколько это серьезная потеря в медийном плане. Но это говорит о том, что у нас в сборной очень серьезная конкуренция в любом виде.

Конечно, хочется видеть всех, всегда и как можно чаще. Но идет отбор, и кто-то не попадает. От этого никуда не уйти», — сказал Энберт.

На Кубке Первого канала — 2024 победу одержала синяя команда Анны Щербаковой, которая впервые исполняла роль капитана на взрослом КПК.

Таким образом, была прервана доминация Алины Загитовой, которая побеждала со своими командами три раза подряд.

Ранее необычное нововведение в фигурном катании признали успешным.

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