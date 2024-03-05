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Необычное нововведение в фигурном катании признали успешным

Энберт высоко оценил решение провести жеребьевку Кубка Первого канала в порту

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил решение провести жеребьевку Кубка Первого канала в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге. Следить за мероприятием можно было с катка у Финского залива.

Ранее жеребьевка турнира, в ходе которой капитаны набирали себе составы команд, либо проводилась на катке, где затем проходили соревнования, либо фигуристы распределялись по командам заранее.

«Я был на катке «Севкабель Порта» — это классное место, оттуда открываются очень живописные виды. Там очень здорово кататься. Думаю, что решение провести там жеребьевку было правильным, — сказал Энберт. — С одной стороны, там можно увидеть типичный Петербург, потому что вокруг много воды и пространства. С другой стороны, видны высотки, и потому оттуда открываются не совсем привычные виды, но тоже очень красивые. Я бы с удовольствием побывал на этом катке еще раз».

В Кубке Первого канала — 2024 одержала победу синяя команда под предводительством Анны Щербаковой. До этого три раза подряд в турнире побеждал коллектив Алины Загитовой.

Ранее дисквалифицированная Валиева рассказала о жертвах, на которые приходится идти.

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