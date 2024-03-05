Дисквалификация Рублева испортит имидж турнира в Дубае, считает эксперт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» назвала слишком суровым наказание, которое Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) изначально назначила Андрею Рублеву за дисквалификацию с турнира в Дубае.

У россиянина отняли $158 944 призовых и 180 очков, что выбило его из топ-5 мирового рейтинга.

«Это однозначно суровое наказание. Теннис становится еще более зрелищным видом спорта, когда игроки эмоционально себя проявляют. Конечно, нужно знать меру: например, поведение Ника Кирьоса переходит все границы. Но не нужно забывать, что зрители приходят посмотреть в том числе и на шоу.

Это плюс для организаторов и спонсоров, что игроки привлекают такое внимание к матчу. А подобные решения судей о дисквалификации, наоборот, оставляют негативные впечатления от турнира и его организации», — сказала Пивоварова.

После рассмотрения апелляции Рублева ATP вернула ему все заработанные в Дубае призовые и рейтинговые очки.

Напомним, дисквалификация произошла при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

Российский спортсмен был уверен в ошибке линейного арбитра, который показал, что мяч ушел за пределы корта. В ходе спора Рублев назвал того «дебилом». Судья ничего не понял, но оскорбление услышал другой арбитр, который говорил по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя слова теннисиста на английский при помощи матерного слова.

Супервайзер решил закончить матч досрочно и дисквалифицировать Рублева. Теннисист пытался убедить его, что не употреблял матерных выражений, но супервайзер решил довериться переводу русскоязычного арбитра.

Ранее экс вторая ракетка мира заявила, что соперник Рублева тоже вел себя некрасиво, но судьи дисквалифицировали только россиянина.