«Соперник вел себя так же, а наказали Рублева»: дисквалификацию россиянина назвали несправедливой

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» похвалила теннисистов, которые вступились за Андрея Рублева после его дисквалификации по ходу полуфинала турнира в Дубае.

Так, американский теннисист Рейлли Опелка заявил, что линейного судью «должны понизить до уровня пиклбола», австралиец Ник Кирьос написал в соцсетях, что Рублев «не заслужил эту дисквалификацию», а соперник россиянина по тому полуфиналу — казахстанец Александр Бублик сказал, что хотел бы продолжить матч.

«Я считаю, что теннисисты правильно поступили, заступившись за Рублева, — сказала Пивоварова. — Дисквалифицировать его было однозначно неправильным решением.

В том матче оба игрока были эмоциональны. В предыдущих геймах буквально так же вел себя Бублик. В целом они оба достаточно эмоциональные игроки.

В матчах это смотрится зрелищно и привлекает внимание к теннису. Дисквалификация была несправедливым решением по отношению к Андрею, так как соперник вел себя таким же образом, а дисквалифицировали именно Рублева. Тогда уж надо было обоих дисквалифицировать. Я не согласна с тем, что Андрей вел себя хуже Бублика».

Напомним, дисквалификация Рублева произошла при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

Российский спортсмен оказался не согласен с решением линейного арбитра о том, что мяч ушел за пределы корта, и обозвал того «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который говорил по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова.

Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева. Теннисист объяснил, что не употреблял матерных выражений, однако супервайзер решил довериться переводу русскоязычного арбитра.

Изначально Рублева лишили $158 944 призовых и 180 очков, заработанных в Дубае, но затем Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отменила это решение, признав его слишком строгим.

Ранее Рублев выступил с заявлением после скандала в Дубае.