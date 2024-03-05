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Хабиб ответил, убил бы он Макгрегора в бою

Боец Хабиб заявил, что не убил бы Макгрегора в их поединке в 2018 году

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Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью для VK Видео, что не стал бы лишать жизни ирландца Конора Макгрегора в их поединке в 2018 году.

«Мы знали, на что идем оба, это не просто, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира. За полгода нам назначили бой, и мы выходим и выясняем, кто лучше.

Конечно, это не насмерть. Убил бы я его? Думаю, не убил бы, но до потери сознания – это точно. Сконтролировал ли бы я этот момент? Этого мы уже никогда не узнаем. Не знаю, до какого момента держал бы. Это хороший вопрос», — рассказал Нурмагомедов.

Поединок между Макгрегором и Хабибом прошел осенью 2018 года. Для Нурмагомедова это была первая защита чемпионского пояса UFC. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Ранее глава UFC заявил, что Путин подарил Хабибу недвижимость на 20 млн долларов.

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