«Спартак» призвали не думать, что «Северсталь» сдалась после 3:7

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов считает, что в следующем матче 1/8 плей-офф Кубка Гагарина красно-белые могут отдать победу «Северстали». Его слова передает Legalbet.

«Отмечу, что «Северсталь» не нервничала на льду, не паниковала. Думаю, семь шайб они быстро забудут, выйдут на следующую игру с другим настроем. Как бы не случилось наоборот, что «Спартак» может расслабиться и отдать следующую игру, главное для красно-белых — исключить этот фактор.

«Спартаку» не надо думать, что «Северсталь» сдалась. В следующем матче череповчане захотят реабилитироваться перед своими болельщиками», — сказал Щитов.

4 марта «Спартак» разгромил «Северсталь» в третьем матче серии со счетом 7:3. В составе победителей дублями отметились Александр Беляев и Александр Пашин.

После этого матча счет в серии стал 2:1 в пользу москвичей. Следующая встреча между этими командами пройдет в Череповце 6 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее игрок «Динамо» рассказал о своем отношении к бритью бороды во время плей-офф КХЛ.