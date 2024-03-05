Российский хоккеист утратил единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

«Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:0. В составе победителей сразу четыре очка набрал нападающий Натан Маккиннон.

Он стал автором первой заброшенной шайбы в этом матче. Во втором периоде форвард дважды ассистировал своим партнерам — Джонатану Друену и Кейлу Макару.

В заключительной двадцатиминутке Маккиннон забросил вторую шайбу и установил окончательный счет в матче.

Эти четыре очка позволили канадскому нападающему догнать в гонке лучших бомбардиров россиянина Никиту Кучерова. Теперь они вдвоем возглавляют этот список. У нападающих по 105 набранных очков. Кучеров на свой счет записал 38 заброшенных шайб и 67 результативных передач в 62 матчах, Маккиннон — 38 заброшенных шайб и 67 результативных передач в 63 матчах.

Тройку лидеров в гонке лучших бомбардиров замыкает Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», у которого 97 набранных очков (23+74). В топ-5 входит также еще один россиянин — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (85 очков).

Ранее сообщалось, что Панарин повторил рекорд Гретцки.