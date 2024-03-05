Дисквалификацию Рублева после скандала на турнире в Дубае назвали незаслуженной

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в своем Telegram-канале написала, что пятой ракетке мира Андрею Рублеву нужно лучше контролировать свои эмоции после скандала на турнире ATP-500 в Дубае.

«Все мы люди и все имеем право на ошибку. На мой взгляд, зачастую другие ребята гораздо хуже себя ведут. В сторону зрителей, например. Но чем судья отличается от зрителя? Неужели зрители тоже не достойны уважения? И завершающий вопрос. Заслуживает слово «дебил» дисквалификации? Я считаю, что, конечно же, нет», — отметила Кузнецова.

1 марта 26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова. Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матерных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее Рублев выступил с заявлением после дисквалификации на турнире в Дубае.