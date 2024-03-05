Экс-ведущий «Орла и решки» возмутился, что у Валиевой отобрали олимпийское золото

Телеведущий и певец, бывший ведущий «Орла и решки» Антон Лаврентьев в подкасте «Чемпионат.com» «Испытано на себе» заявил, что ему очень нравится фигурное катание, а также признался, что считает несправедливым тот факт, что у Камилы Валиевой отобрали золотую олимпийскую медаль.

«Мне нравится самому кататься. Я знаю Камилу Валиеву. Я очень возмущен тем, что у Камилы отобрали первое место. Я считаю, что это совершенно незаслуженно. Потому что она просто сверхчеловек, Хвисатц Хадерах, как писал Фрэнк Герберт», — заявил он.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Валиева обратилась к Путину с благодарностями.