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Черчесов готов вернуться в сборную России

Черчесов о возвращении в сборную России: если обратятся, будем решать

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» не исключил, что в будущем может вернуться на пост в национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если говорить про сборную, то у нее есть главный тренер. Пускай они на сегодняшний день решат, будут дальше продлевать [контракт] или нет. А там [если] обратятся — будем этот вопрос, как говорится, решать. Я всегда говорю, что [работа] в сборной своей страны — это не приглашение, а назначение», — заявил специалист.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Черчесов назвал сборные Сербии и Парагвая хорошими соперниками для России.

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