Рублев выступил с заявлением после дисквалификации на турнире в Дубае

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев поблагодарил Ассоциацию теннисистов‑профессионалов (ATP) за удовлетворение его апелляции на дисквалификацию в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае. Об этом он написал в соцсети Х.

«Хотел бы поблагодарить апелляционный комитет за рассмотрение моей апелляции и изменение первоначального решения АТР по моей дисквалификации с полуфинала турнира в Дубае, а также по потере рейтинговых очков и призовых за прошлую неделю», — написал спортсмен.

Рублев призвал АТР внести изменения в правила, чтобы судья не мог повлиять на результат матча, не имея явных доказательств и не позволяя игроку посмотреть видеоповтор. Он также пообещал извлечь из этого урок и стать в будущем лучшим игроком и человеком.

1 марта 26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова. Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матерных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее американец раскритиковал судью, из-за которого дисквалифицировали Рублева.