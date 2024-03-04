Российский футболист рассказал о сорвавшейся смене гражданства

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал в интервью Sport24 о сорвавшейся смене гражданства.

Голкипер рассказал, что мечтал сыграть за сборную Грузии и хотел получить паспорт этой страны. «Подал документы, мне отказали. Больше не подавал. Мечты иногда сбываются, а иногда нет», — заявил спортсмен.

35-летний футболист также рассказал, что ранее у него было грузинское гражданство, однако оно было прекращено с получением российского в 13 лет. «[Грузинское] гражданство мне надо было даже не получить, а восстановить — это считается самым простым путем. Но кто-то не захотел, чтобы оно у меня оказалось», — добавил он.

Шелия родился в Москве и имеет российское гражданство. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «Ахмат», в которых пропустил 18 мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

2 марта «Ахмат» на своем поле обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненский клуб набрал 20 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что российский футболист может переехать во Францию.