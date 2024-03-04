Бой Исмаилова перенесен из-за травмы бойца

Поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым перенесен. Об этом сообщил основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев.

Причиной переноса поединка стала травма Исмаилова.

«Мы вынуждены отложить бой Исмаилов — Токов из-за травмы, которую получил Магомед Исмаилов накануне поединка. И сделаем все от нас зависящее, чтобы провести бой в этом году», — сказал Хасиев.

Бойцы должны были встретиться на турнира ACA, который пройдет 9 марта в Москве.

37-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей. Последний раз он выходил на бой в марте 2023 года, когда встретился с Иваном Штырковым RCC Boxing. Поединок прошел по правилам бокса.

5 февраля 2023 года Токов проиграл американцу Джонни Эблину и не смог завоевать чемпионский титул Bellator в среднем весе. Поединок, который состоял из пяти раундов, завершился победой американца единогласным решением судей.

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