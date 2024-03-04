Российская теннисистка станцевала в лифе и коротких шортах

Российская теннисистка Анастасия Потапова в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила видео, на котором танцует в тренажерном зале вместе пловчихой Никой Годун.

Теннисистка одета в спортивный лиф и короткие шорты.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова, набрав 1557 очков, занимает 33-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 105 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8725 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (6975 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 12-я (3063 очка).

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Пара знакома с девяти лет.

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