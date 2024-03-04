Гашек отказался поздравлять российского голкипера с достижением в НХЛ

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек отказался поздравлять российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с тем, что он обогнал его по количеству побед в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев – относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — заявил Гашек.

В ночь на 3 марта состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «пантеры» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:0. Бобровский вышел на лед и в четвертый раз в текущем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил 21 удар по своим воротам.

По количеству побед он вышел на чистое 15-е место в Национальной хоккейной лиге, обогнав Гашека. Лидером по этому показателю является канадский голкипер Мартин Бродер, который за всю карьеру выиграл 691 матч.

Бобровский играет в Национальной хоккейной лиге с 2010 года. В период с 2010 по 2012 год он выступал за «Филадельфию Флайерз», с 2012 по 2019 год защищал ворота «Коламбус Блю Джекетс», а после перешел во «Флориду». Во время локаута в сезоне-2012/13 в НХЛ голкипер играл за петербургский СКА.

Ранее Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по хет-трикам.