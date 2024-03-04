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Малкин прервал 13-матчевую безголевую серию

Нападающий «Питтсбурга» Малкин забил впервые за 13 матчей в НХЛ

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Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

«Питтсбург Пингвинз» крупно проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев с результатом 6:1.

Дубль в составе победителей на счету Зака Хаймана. Ещё по шайбе забросили Кори Перри, Райан Маклауд, Коди Сеси и Коннор Макдэвид.

Единственный гол «Пингвинз» в этом матче оформил российский нападающий Евгений Малкин. Его ассистентами выступили Райлли Смит и Рикард Ракелль. Эта шайба помогла Малкину прервать 13-матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате.

Всего на счету российского хоккеиста 46 (17+29) очков в 59 матчах регулярного чемпионата текущего сезона. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1275 (488+787) очка в 1122 играх.

«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду. В активе команды находятся 62 очка, она занимает 12-е место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. «Эдмонтон» продлил победную серию до четырех матчей, клуб идет на пятой строчке в Западной конференции НХЛ, набрав 76 очков.

Ранее россиянин стал пятым действующим игроком НХЛ по скорости набора 300 очков.

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