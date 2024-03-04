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Российская фигуристка призналась, что приостановила карьеру из-за бана России

Туктамышева заявила, что взяла паузу в карьере из-за международного бана

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о влиянии отсутствия международных турниров на ее приостановку карьеры.

«Я, наверное, приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам.

Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация, разнообразные старты, новые проекты. Это все, конечно, очень помогает, но тем спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большая история, большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций», — сказала Туктамышева в эфире телеканала NHK.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Туктамышева является серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании и чемпионкой Европы.

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