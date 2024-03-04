Гол экс-игрока «Рубина» помог «Наполи» одержать победу над «Ювентусом»

3 марта «Наполи» в рамках матча Серии А на своем поле одержал победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Хвича Кварацхелия выиграл подбор и в касание пробил точно в левый нижний угол. За девять минут до окончания основного времени Федерико Кьеза обыгрался с Алькарасом, вошел в штрафную справа и пробил низом точно в левый нижний угол, сравняв счет.

На последних минутах матча неаполитанцы получили право на одиннадцатиметровый удар. Жозеф Бенде в пределах штрафной ударил по ноге Виктора Осимхена. Нигерийский форвард не смог реализовать пенальти, а на добивании первым был Джакомо Распадори.

Благодаря этой победе «Наполи» набирает 43 очка и поднимается на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» с 57 очками продолжает занимать второе место. Лидирует по-прежнему миланский «Интер», в активе которого на 12 очков больше.

Хвича в текущем сезоне Серии А провел 25 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед».