Ротенберг заявил, что игрокам «Торпедо» помогает специальная малина

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил, почему игроки «Торпедо» быстро действовали в матче против его команды. Его слова передает «Чемпионат».

«Ожидали такой игры. Быстрая команда. Вы знаете, что у них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому ожидали непростой игры. Так и получилось. У «Торпедо» было много моментов в меньшинстве? Я же говорю, специальная малина! Просто очень быстрые ребята. Это все серьезно», — сказал Ротенберг.

3 марта СКА на своем льду обыграл «Торпедо» со счетом 3:2 в овертайме. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский, Михаил Воробьев и Василий Глотов, который принес команде победу в дополнительное время. Стоит отметить, что к 36-й минуте петербуржцы уступали со счетом 0:2.

После этого матча счет в серии стал 1:1. Следующая игра пройдет в Нижнем Новгороде 5 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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