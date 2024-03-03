Нападающий «Спартака» рассказал, что ему тяжеловато вести Telegram-канал

Хоккеист московского «Спартака» Павел Порядин рассказал, что ему тяжеловато вести Telegram-канал «Трое из КБ» во время Кубка Гагарина, передает Legalbet.

«Сейчас чуть тяжеловато вести канал. Попробовали, но пока больше хоккею время уделяем. Может быть, летом появится больше публикаций. Пока в голове Кубок Гагарина», — сказал Порядин.

В 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак», который борется за выход в следующую стадию с «Северсталью», сыграл уже две игры. В первом матче красно-белые одержали победу со счетом 3:2, во втором поединке «Северсталь» со счетом 2:1 взяла реванш и сравняла счет в серии — 1-1. Противостояние команд продолжится в Череповце 4 и 6 марта, после чего серия вновь вернется в Москву. Победителем серии станет команда, которая быстрее одержит четыре победы.

«Спартак» в своей истории доходил только до 1/4 финала КХЛ — в сезонах 2008/09, 2009/10, 2021/22. Континентальная хоккейная лига была основана в 2008 году.

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