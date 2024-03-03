Тренер «Динамо» объяснил победу над «Локомотивом» дисциплиной и характером

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что доволен самоотдачей своих игроков. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я очень соскучился по чемпионату. После последней игры на сборах ты можешь собрать все, что подготовил, и выбросить в мусорку, потому что все это неважно. Было сложно входить в ритм чемпионата, в первых играх всегда сложно показывать свой максимум. Я очень рад отношению игроков к игре, их дисциплине. Во втором тайме мы играли немного сумбурно, мы могли бы и больше забить, могли бы понадежнее сыграть в обороне. Надо отдать должное сопернику — в их составе есть много скоростных игроков, создающих нам трудности. Я очень рад этой победе, надо сохранить этот настрой и продолжать в том же духе», — заявил Личка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» занимает пятое место, имея в активе 31 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 39 баллов.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 9 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий начал путь в чемпионате Китая с победы.