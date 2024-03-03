Тренер «Локомотива» объяснил поражение от «Динамо» простыми потерями

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» заявил, что его команда не смогла удачно сыграть в первом тайме, из-за чего потерпела поражение. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы очень бледно выглядели в первом тайме, были не похожи сами на себя, и то, что мы отрабатывали на сборах, что у нас получалось хорошо, не вышло от слова совсем. Во втором тайме мы добавили скорости, прибавили в движении, смогли забить. Мы смотрели за их матчами на сборах, были готовы к активному прессингу, но из-за простых ошибок допускали потери. Мы разговаривали после матча с футболистами — если мы хотим бороться за высокие места, то надо перестать брать автографы на поле у соперников. Все должны понимать, что просто так никого не обыграешь, надо биться и стелиться. Если начинать играть академически, то соперник тебя быстро накажет. Но мы будем цепляться и бороться в следующих матчах», — заявил Галактионов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» занимает пятое место, имея в активе 31 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 39 баллов.

«Локомотив» в следующем матче примет на своем поле «Сочи». Встреча пройдет 10 марта, стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16.30 по московскому времени.

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