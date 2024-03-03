Игрок «Ак Барса» Радулов дисквалифицирован на один матч

Хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Радулов дисквалифицирован на один матч 1/8 финала серии Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста», передает сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во время второго матча серии Радулов грубо въехал в защитника екатеринбуржцев Кирилла Воробьева. Судьи после видеопросмотра удалили Радулова до конца матча.

Также на Радулова наложен денежный штраф, сумма которого не уточняется.

«Ак Барс» уступает «Автомобилисту» в серии до четырех побед со счетом 0:2. Третий матч в серии состоится 4 марта. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Кубка Гагарина «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. Серия завершилась со счетом 3:4. Ранее Радулов выступал за «Даллас Старз», «Монреаль Канэдианс», «Нэшвилл Предаторс», ЦСКА и «Салават Юлаев».

В составе сборной России Радулов дважды становился чемпионом мира.

Ранее стиль хоккея «Ак Барса» назвали «блевотным».