Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Ак Барса» Радулов дисквалифицирован на один матч

Хоккеист «Ак Барса» Радулов дисквалифицирован на один матч Кубка Гагарина

close
100%
Николай Александров/РИА Новости

Хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Радулов дисквалифицирован на один матч 1/8 финала серии Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста», передает сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во время второго матча серии Радулов грубо въехал в защитника екатеринбуржцев Кирилла Воробьева. Судьи после видеопросмотра удалили Радулова до конца матча.

Также на Радулова наложен денежный штраф, сумма которого не уточняется.

«Ак Барс» уступает «Автомобилисту» в серии до четырех побед со счетом 0:2. Третий матч в серии состоится 4 марта. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Кубка Гагарина «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. Серия завершилась со счетом 3:4. Ранее Радулов выступал за «Даллас Старз», «Монреаль Канэдианс», «Нэшвилл Предаторс», ЦСКА и «Салават Юлаев».

В составе сборной России Радулов дважды становился чемпионом мира.

Ранее стиль хоккея «Ак Барса» назвали «блевотным».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами